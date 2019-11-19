Мужчина украл бытовую электронику из частного дома
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали вора, который 31 октября совершил кражу из частного дома в СНТ «Металлист».
Воспользовавшись отсутствием хозяина, вечером 35-летний не работающий, ранее судимый улан-удэнец взломал навесной замок входной двери. Он украл телевизор, два обогревателя и системный блок. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Проводится проверка на причастность гражданина к аналогичным преступлениям, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ поймали домушника
Происшествия, Фото:
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