В Улан-Удэ поймали домушника

Мужчина украл бытовую электронику из частного дома



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали вора, который 31 октября совершил кражу из частного дома в СНТ «Металлист».



Воспользовавшись отсутствием хозяина, вечером 35-летний не работающий, ранее судимый улан-удэнец взломал навесной замок входной двери. Он украл телевизор, два обогревателя и системный блок. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Проводится проверка на причастность гражданина к аналогичным преступлениям, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



