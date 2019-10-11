В Бурятии растёт число преступлений в сфере IT

Прокуратура озвучила статистику



В Бурятии, как и по всей России, наблюдается рост преступлений, совершённых с использованием компьютерной техники, программных средств, информационно-телекоммуникационных технологий. В 2019 году удельный вес таких преступлений в республике составил 6 % от общего числа зарегистрированных. В прошлом году данный показатель равнялся 3,5 %.



Эта тема стала предметом обсуждения заседания межведомственной рабочей группы по выполнению мероприятий по реализации функции ведения правовой статистики. Мероприятие проходило под председательством заместителя прокурора Бурятии.



- На совещании также обсуждены результаты проверки управления правовой статистики прокуратуры республики деятельности правоохранительных органов по данному направлению. В ходе проверки выявлены ошибки при формировании сведений о совершении преступлений с использованием мобильной связи, Интернета, банковских карт. По результатам устранены нарушения в документах первичного учёта по 19 уголовным делам, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.

