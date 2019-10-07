С начала года зафиксировано 34 несчастных случая на производстве
По оперативным данным, за период январь-сентябрь 2019 года в Бурятии произошло 34 несчастных случая на производстве. Из них три групповых, в которых пострадало 11 работников, один из которых погиб, четверо из которых получили тяжёлые травмы; семь со смертельным исходом; 24 - с тяжёлым исходом. Об этом сообщила государственная инспекция труда по Бурятии.
За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 48 несчастных случаев на производстве, в том числе: 2 групповых, 9 – со смертельным исходом, 37 – с тяжёлым исходом.
- Таким образом, абсолютный уровень производственного травматизма за 9 месяцев 2019 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 29,2%, - заключают в республиканской трудинспекции.
Среди предприятий наиболее высокий уровень производственного травматизма за 9 месяцев 2019 года имеет место в организациях по добыче полезных ископаемых, где зарегистрировано 6 несчастных случаев. Это составляет 22,2% от всех несчастных случаев.
Основной причиной травматизма явилась неудовлетворительная организация производства работ (40,7%).
Основным видом несчастных случаев с тяжкими последствиями явилось воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и тому подобное.
- Вследствие воздействия данного опасного производственного фактора произошло 7 несчастных случаев, что составляет – 25,9%. По 6 несчастных случаев (22,2%) произошли в результате падения с высоты и вследствие падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и другое, 5 несчастных случая на производстве (18,5%) произошли в результате транспортного происшествия на наземном транспорте, - уточняют специалисты государственной инспекции труда.
За 9 месяцев этого года на производстве пострадало 6 женщин, двое из которых получили тяжёлые травмы.
В Бурятии произошло 7 смертельных случаев на производстве
Происшествия, Фото:
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