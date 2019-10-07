 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Октября

06 Октября

Популярное

В Бурятии произошло 7 смертельных случаев на производстве

В Бурятии произошло 7 смертельных случаев на производстве
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года зафиксировано 34 несчастных случая на производстве

По оперативным данным, за период январь-сентябрь 2019 года в Бурятии произошло 34 несчастных случая на производстве. Из них три групповых, в которых пострадало 11 работников, один из которых погиб, четверо из которых получили тяжёлые травмы; семь со смертельным исходом; 24 - с тяжёлым исходом. Об этом сообщила государственная инспекция труда по Бурятии.

За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 48 несчастных случаев на производстве, в том числе: 2 групповых, 9 – со смертельным исходом, 37 – с тяжёлым исходом.

- Таким образом, абсолютный уровень производственного травматизма за 9 месяцев 2019 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 29,2%, - заключают в республиканской трудинспекции.

Среди предприятий наиболее высокий уровень производственного травматизма за 9 месяцев 2019 года имеет место в организациях по добыче полезных ископаемых, где зарегистрировано 6 несчастных случаев. Это составляет 22,2% от всех несчастных случаев.

Основной причиной травматизма явилась неудовлетворительная организация производства работ (40,7%).

Основным видом несчастных случаев с тяжкими последствиями явилось воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и тому подобное.

- Вследствие воздействия данного опасного производственного фактора произошло 7 несчастных случаев, что составляет – 25,9%. По 6 несчастных случаев (22,2%) произошли в результате падения с высоты и вследствие падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и другое, 5 несчастных случая на производстве (18,5%) произошли в результате транспортного происшествия на наземном транспорте, - уточняют специалисты государственной инспекции труда.

За 9 месяцев этого года на производстве пострадало 6 женщин, двое из которых получили тяжёлые травмы.
несчастные случаи на производстве
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии произошло 7 смертельных случаев на производстве
В Бурятии произошло 7 смертельных случаев на производстве
Происшествия, 07.10.2019
С начала года зафиксировано 34 несчастных случая на производстве
В Бурятии горели надворные постройки и сено
В Бурятии горели надворные постройки и сено
Происшествия, 07.10.2019
Пожары произошли в разных районах республики
В Улан-Удэ подрались пьяный пассажир и таксист
В Улан-Удэ подрались пьяный пассажир и таксист
Происшествия, 07.10.2019
Пассажир кинул бутылку в машину такси, за что получил монтировкой
Житель Тулуна вымогал деньги у пострадавшей от паводка
Житель Тулуна вымогал деньги у пострадавшей от паводка
Происшествия, 07.10.2019
Мужчина угрожал женщине насилием, если она не передаст ему полученную компенсацию
В Бурятии оштрафовали взяточника из Узбекистана
В Бурятии оштрафовали взяточника из Узбекистана
Происшествия, 07.10.2019
Мужчина пытался отделаться взяткой в 500 рублей
В Улан-Удэ «Тойота» снесла дорожный знак
В Улан-Удэ «Тойота» снесла дорожный знак
Происшествия, 07.10.2019
Авария произошла в центре города
В Забайкалье внук обокрал свою бабушку
В Забайкалье внук обокрал свою бабушку
Происшествия, 07.10.2019
Пока женщина была в гостях, мужчина украл норковую шубу
В Улан-Удэ дважды отключали свет
В Улан-Удэ дважды отключали свет
Происшествия, 07.10.2019
В обоих случаях произошло аварийное отключение электроэнергии
В Чите нашли расчленённое тело девушки
В Чите нашли расчленённое тело девушки
Происшествия, 07.10.2019
Её останки находились на козырьке многоквартирного дома  
В Иркутске пациент ранил врача скорой помощи
В Иркутске пациент ранил врача скорой помощи
Происшествия, 07.10.2019
Пациент нанёс ножевое ранение врачу
В Улан-Удэ девушка-водитель устроила ДТП
В Улан-Удэ девушка-водитель устроила ДТП
Происшествия, 07.10.2019
За рулём второй иномарки также оказалась девушка
В Улан-Удэ женщину сбили на «зебре»
В Улан-Удэ женщину сбили на «зебре»
Происшествия, 07.10.2019
ДТП произошло на Верхней Берёзовке
В Забайкальске задержали квартирных воров
В Забайкальске задержали квартирных воров
Происшествия, 06.10.2019
Они украли музыкальную колонку, строительный инвентарь, парфюмерию и продукты питания

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^