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Суд отпустил на свободу мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года в Иркутской области

Суд отпустил на свободу мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года в Иркутской области
Происшествия, 
«Никому не желаю пройти. Даже злейшему своему врагу» - рассказывает 72-летний подсудимый

В Кемеровской области суд отпустил на свободу пенсионера, который почти четверть века считал, что убил свою жену и дочь, сообщают «Вести-Иркутск».

По версии следствия, в ноябре 1995 года мужчина пришёл к бывшей сожительнице и предложил ей снова жить вместе. Ранее он неоднократно избивал её, поэтому женщина категорично отказалась от предложения. Разозлившись, мужчина ударил ножом сначала женщину, а затем её 6-летнюю дочь. Крики услышали соседи и вызвали сотрудников милиции. Женщине и девочке была своевременно оказана квалифицированная помощь.

Мужчина, который также попал в больницу, при первой возможности сбежал и выехал за пределы области. Тогда по горячим следам установить его местонахождение не удалось.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле этого года подозреваемый, которому уже 72 года, был задержан в Иркутской области. Более 20 лет он жил в тайге и занимался охотой. Документов, удостоверяющих личность, все эти годы он не имел.

Мужчина оказался в числе пострадавших от паводка и был госпитализирован. При оформлении документов и было установлено, что он значится в федеральном розыске.

Николай Громов предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. Он полностью признал свою вину. Но за истечением срока давности уголовное дело против него прекратили.

Он не сразу и поверил, что такое возможно. Избежать наказания удалось, но другое дело — муки совести, говорит Николай Громов. Теперь даже прощение у жены не попросить. Недавно она умерла.

— Я никому это не желаю пройти. Ту школу, которую я прошёл. Я не имею в виду таёжную школу. Я с пелёнок в тайге. Именно внутреннюю школу. Никому не желаю пройти. Даже злейшему своему врагу, — говорит подсудимый Николай Громов.

Дочь Громова на суд не пришла. С отцом, который хотел её убить, она отказалась общаться.

— Понимаете, то, что произошло — это всё моё. Отпустили, отпустили. Ради Бога - пусть живёт. Я живу своей жизнью. У меня своя семья, — сказала женщина.

Теперь Николай Громов собирается наладить отношения и с другими детьми, которые все эти годы не слышали об отце. И восстановить документы. Несколько месяцев назад он потерял ногу — поэтому теперь, когда всё вскрылось, можно оформить инвалидность, а потом уже вернуться домой, в Иркутскую область, уточняет «Вести-Иркутск».
суд полиция
 
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