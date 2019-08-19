Инспекторам удалось самостоятельно потушить пламя
Инспекторы отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Улан-Удэ Бато Дамбаев и Леонид Будаев спасли людей из загоревшегося маршрутного автобуса.
- Во время патрулирования в районе площади Советов сотрудники полиции увидели возгорание транспортного средства, остановившегося на светофоре. При этом водитель не заметил, что огонь быстро распространяется по днищу автотранспорта, и готовился продолжить движение по оживлённой магистрали, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские эвакуировали пассажиров и сообщили о произошедшем в пожарно-спасательную службу. Инспекторам удалось самостоятельно потушить пламя при помощи огнетушителей. В результате происшествия никто не пострадал.
- Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников патрульно-постовой службы была обеспечена безопасность пассажиров и других участников дорожного движения, - заключили Ирина Волк.
В Улан-Удэ полицейские эвакуировали пассажиров из горящего автобуса
Происшествия, Фото:
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