В Улан-Удэ полицейские эвакуировали пассажиров из горящего автобуса

Инспекторам удалось самостоятельно потушить пламя



Инспекторы отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Улан-Удэ Бато Дамбаев и Леонид Будаев спасли людей из загоревшегося маршрутного автобуса.



- Во время патрулирования в районе площади Советов сотрудники полиции увидели возгорание транспортного средства, остановившегося на светофоре. При этом водитель не заметил, что огонь быстро распространяется по днищу автотранспорта, и готовился продолжить движение по оживлённой магистрали, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Полицейские эвакуировали пассажиров и сообщили о произошедшем в пожарно-спасательную службу. Инспекторам удалось самостоятельно потушить пламя при помощи огнетушителей. В результате происшествия никто не пострадал.



- Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников патрульно-постовой службы была обеспечена безопасность пассажиров и других участников дорожного движения, - заключили Ирина Волк.

