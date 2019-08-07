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В Бурятии женщина отравилась угарным газом на пожаре

В Бурятии женщина отравилась угарным газом на пожаре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она была госпитализирована в больницу

За сутки в Бурятии произошло 9 пожаров, 6 из которых - в районах республики 

В посёлке Таксимо Муйского района при пожаре пострадала женщина. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из подъезда пятиэтажного дома и из квартиры на четвёртом этаже шёл дым. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

В результате пожара огнём были повреждены стена и диван, жительница дома получила отравление угарным газом и была госпитализирована в центральную районную больницу. Сейчас здоровью и жизни женщины ничего не угрожает.

Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрических сетей. Сеть была перегружена большим количеством электроприборов, включённых в одну электрическую розетку, что привело к возгоранию.

В селе Кудара-Сомон Кяхтинского района горели надворные постройки. В результате происшествия огнём были повреждены изнутри баня и летняя кухня на общей площади 21 кв. м. Возможная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В результате длительного использования печи произошло возгорание деревянных конструкций, и дальше огонь перекинулся на соседнюю постройку.

Также по причине неосторожного обращения с огнём произошли возгорания мусора в Заиграевском, Кабанском и Баргузинском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

пожар
 
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