В Бурятии дети ради забавы обкидали поезд камнями

Хулиганы разбили боковое стекло



В районе станции Новоильинский в Бурятии дети обкидали камнями грузовой поезд.



Полицейские задержали троих несовершеннолетних. Выяснилось, что дети находились около железнодорожных путей без присмотра взрослых и ради забавы обкидали локомотив камнями.



- В результате хулиганских действий детей у грузового локомотива было разбито боковое стекло, сумма ущерба устанавливается. Над тем, что подвергают свои жизни и жизни работников железной дороги опасности, они не задумывались, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Детей передали родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Со взрослыми и детьми проведены профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге.