Хулиганы разбили боковое стекло
В районе станции Новоильинский в Бурятии дети обкидали камнями грузовой поезд.
Полицейские задержали троих несовершеннолетних. Выяснилось, что дети находились около железнодорожных путей без присмотра взрослых и ради забавы обкидали локомотив камнями.
- В результате хулиганских действий детей у грузового локомотива было разбито боковое стекло, сумма ущерба устанавливается. Над тем, что подвергают свои жизни и жизни работников железной дороги опасности, они не задумывались, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Детей передали родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Со взрослыми и детьми проведены профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге.
В Бурятии дети ради забавы обкидали поезд камнями
Происшествия, Фото:
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