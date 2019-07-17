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В пригороде Улан-Удэ жители СНТ перекрыли дорогу

В пригороде Улан-Удэ жители СНТ перекрыли дорогу
Происшествия, 
СНТ «Восход» «бунтовал» из-за отсутствия света

Накануне вечером жители СНТ «Восход» Заиграевского района Бурятии устроили акцию протеста. После ливня, который прошёл 15 июля, во всём СНТ, а это около 900 домов, отключили электричество. Свет не дали даже спустя двое суток, рассказывают местные жители.

Отчаявшиеся жители обратились через соцсети к главе Бурятии Алексею Цыденову и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенкову (хотя «Восход» и относится территориально не к городу, а к Заиграевскому району).

- Дети без горячей еды и воды, у людей не работают насосы. После ливня сгорел трансформатор, - говорится в обращении местного жителя. – Нам очень срочно нужна помощь! Терпеть это уже нет сил! Очень жалко детей!

По словам жителей СНТ, оплатить новый трансформатор они не в состоянии. Люди переживают также за следующую зиму, боясь, что тогда не просто останутся без света, но и замёрзнут. Также жители СНТ просят присоединить их к Улан-Удэ.

Вечером люди собрались и перекрыли дорогу, на которой находится въезд в ДНТ. Фотографии с места опубликованы сразу в нескольких крупных пабликах.

- В три часа ночи мы сами вернули электричество. Заменили провод, но надолго его не хватит. Если раньше он не сгорит, то зимой напряжения не вынесет точно. Нужна полная замена трансформатора, иначе зимой мы вымерзнем! – поделилась с «Байкал-Daily» местная жительница.










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