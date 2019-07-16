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50-летняя туристка из Германии три дня прожила в норе без припасов в Забайкалье

50-летняя туристка из Германии три дня прожила в норе без припасов в Забайкалье
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Лодка путешественницы из Германии перевернулась на горной реке, женщина осталась без всего

Туристка из Германии на байдарке перевернулась во время сплава по горной реке Чара в труднодоступном Каларском районе на севере Забайкальского края. Оставшись без припасов, женщина трое суток жила в тайге в вырытой под деревом землянке, сообщает ТАСС.

13 июля стало известно, что жители Каларского района спасли туристку из Германии. Об этом сообщало издание «Чита.Ру» со ссылкой на главу района Павла Романова.

«Она зарегистрировалась группой, как один человек, и пошла вниз в сторону Якутии. Когда проходила на лодке через пороги, перевернулась, у неё уплыли все документы и деньги. После того она три дня провела в лесу. Когда охотники и рыбаки возвращались, они и обнаружили её там», — цитировала Романова «Чита.Ру».

Туристка Виктория работает в Германии школьным учителем. Ей больше 50 лет, сообщает ТАСС.

- Чаще всего я сплавляюсь по рекам в России, и раньше уже совершала одиночные маршруты по рекам Витим и Калар в Забайкалье. До сих пор у меня не было ни одной аварии, - цитирует туристку ТАСС.

Свой очередной соло-маршрут путешественница начала от эвенкийского села Чапо-Олого, которое находится в 50 км от железнодорожной станции Чара. Ей предстояло пройти по воде 900 км до города Олекминск в Якутии, куда она собиралась добраться к 7 августа.

Авария произошла на 154 км маршрута, при прохождении Торского каскада порогов - самого сложного препятствия на реке Чара. Виктория не пострадала, но лодка с едой, одеждой, снаряжением, деньгами и документами утонула. Шёл проливной дождь, чтобы не замёрзнуть, туристка вырыла нору под корнями поваленного дерева. Берег, на который удалось выбраться немке, окружали 400-метровые скалы, взбираться по сыпным склонам которых в дождь и туман было опасно, отмечает ТАСС.

- Я понимала, что если перестану двигаться, то могу переохладиться, заболеть, получить воспаление легких. И хотя больше всего хотелось свернуться калачиком, я внутренне ругала себя и заставляла что-то делать. Сначала я рыла нору, в которой жила, потом закрывала её сверху ветками наподобие шалаша. Потом я целый день выкладывала на песчаной косе двухметровую надпись «S.O.S» из валунов, которые вытаскивала из русла реки, - рассказала путешественница.

- Воду я пила из реки и, как ни странно, не испытывала голода. Оказалось, что в такой экстремальной ситуации это было неважно, - цитирует немку ТАСС.

На третьи сутки после крушения женщину случайно увидели и подобрали местные жители, говорится в публикации ТАСС.


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