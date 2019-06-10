Украденное они намеревались сдать в пункт приёма лома цветного металла
В дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение о хищении медесодержащих деталей с электровоза. Сумма материального ущерба составила более 500 тысяч рублей.
Позже были установлены подозреваемые, ими оказались двое работников одного из железнодорожных предприятий Улан-Удэ. Они признались в содеянном и пояснили, что воспользовавшись своим служебным положением, похитили с электровоза детали, содержащие в своём составе медь. Украденное затем намеревались сдать в пункт приёма лома цветного металла.
Подозреваемые задержаны, украденное изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии железнодорожники украли детали на полмиллиона
Происшествия, Фото:
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