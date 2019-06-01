В Бурятии ребёнок запер маму на балконе

Спасатели поднялись по лестнице на балкон 3 этажа и с помощью слесарного инструмента открыли дверь
Вчера в 16:00 часов на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о запертой на балконе малолетним ребёнком женщине.
В 16:15 два спасателя БРПСС прибыли на место происшествия и приступили к работам. По трёхколенной лестнице они поднялись на балкон 3 этажа и с помощью слесарного инструмента открыли балконную дверь. Женщина и ребёнок не пострадали, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
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Спасатели поднялись по лестнице на балкон 3 этажа и с помощью слесарного инструмента открыли дверь
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