В Бурятии ребёнок запер маму на балконе



Вчера в 16:00 часов на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о запертой на балконе малолетним ребёнком женщине.



В 16:15 два спасателя БРПСС прибыли на место происшествия и приступили к работам. По трёхколенной лестнице они поднялись на балкон 3 этажа и с помощью слесарного инструмента открыли балконную дверь. Женщина и ребёнок не пострадали, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



