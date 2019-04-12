В Братске назвали причину схода вагонов

Три должностных лица оштрафовали



Братская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода вагона на сортировочном пути станции Братск при производстве маневровых работ.



В ходе проверки было установлено, что причиной схода вагона стало нарушение установленной технологии роспуска длиннобазных вагонов на сортировочной горке.



Начальнику Восточно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» внесено представление. Возбуждено три дела об административных дела за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования.



Три должностных лица ОАО «РЖД» признаны виновными и оштрафованы. Кроме этого, по результатам рассмотрения представления три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

