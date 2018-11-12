Ангарчанин едва не зарезал приятеля

Подозреваемый скрывался в Красноярске



Следственным отделом по Ангарску СУ СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».



Следователями установлено, что 25 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в лесу в районе АЗС по улице Партизанская Ангарска обнаружен 45-летний местный житель с ножевым ранением шеи. Бригадой «скорой помощи» он был срочно госпитализирован и прооперирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.



Следователи выяснили, что к произошедшему может быть причастен 19-летний ангарчанин, который нанёс ножевое ранение своему знакомому из-за ссоры. По версии оперативников, избегая уголовной ответственности, вероятный злоумышленник покинул территорию Иркутской области и скрывается в Красноярске.



- В результате профессиональных и слаженных действий следователей СК России, оперативников уголовного розыска Управления МВД России по Ангарскому городскому округу и их коллег из Красноярского края подозреваемый в совершении покушения на убийство задержан и доставлен в Ангарск, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Сейчас молодому человеку, ранее неоднократно судимому за имущественные преступления, предъявлено обвинение. Он заключён под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.

