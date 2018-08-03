Карты трёх жителей Усолья обчистили мошенники

Владельцы сами предоставили им пин-коды



Кражи с банковских карт продолжаются. Причём потерпевшие сами часто создают все условия для того, чтобы за их счёт было легко поживиться злоумышленникам. Так, в течение минувших суток полицию обратилось сразу трое жителей Усольского района, у которых украли деньги с банковских карт.



По словам 19-летней усольчанки, у неё пропал кошелёк, в котором среди прочего находился банковский конверт с пластиковой платёжной картой и пин-кодом к ней. Девушка совсем недавно получила данную карту в банке. В результате злоумышленники воспользовались предоставленным случаем и спокойно посредством банкомата сняли 7 тысяч рублей с банковского счёта потерпевшей.



42-летний мужчина также пренебрёг элементарными мерами предосторожности и нанёс на саму банковскую карту четыре секретные цифры, предоставляющие беспрепятственный доступ к его деньгам. Банковскую карту он потерял. В результате с его счёта неизвестные украли шесть тысяч рублей.



Другая 42-летняя усольчанка также лишилась денег со своей банковской карты, ущерб составил 10 тысяч рублей. Женщина утверждает, что пластиковая карта пропала, однако ни пин-код на ней не был написан, ни вместе с картой не хранился пароль для доступа к счёту. Однако деньги были также сняты с помощью банкомата, а значит злоумышленники знали пин-код, которым и воспользовались.



Полиция призывает жителей быть бдительными и осторожными, а также заботиться о сохранности своей банковской карты. Не следует никому передавать её реквизиты.



В случае потери карты необходимо немедленно звонить в банк и блокировать все возможные операции по карте. Только так можно сохранить деньги, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».











