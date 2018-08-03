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02 Августа

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Карты трёх жителей Усолья обчистили мошенники

Происшествия, 
Владельцы сами предоставили им пин-коды

Кражи с банковских карт продолжаются. Причём потерпевшие сами часто создают все условия для того, чтобы за их счёт было легко поживиться злоумышленникам. Так, в течение минувших суток полицию обратилось сразу трое жителей Усольского района, у которых украли деньги с банковских карт.

По словам 19-летней усольчанки, у неё пропал кошелёк, в котором среди прочего находился банковский конверт с пластиковой платёжной картой и пин-кодом к ней. Девушка совсем недавно получила данную карту в банке. В результате злоумышленники воспользовались предоставленным случаем и спокойно посредством банкомата сняли 7 тысяч рублей с банковского счёта потерпевшей.

42-летний мужчина также пренебрёг элементарными мерами предосторожности и нанёс на саму банковскую карту четыре секретные цифры, предоставляющие беспрепятственный доступ к его деньгам. Банковскую карту он потерял. В результате с его счёта неизвестные украли шесть тысяч рублей.

Другая 42-летняя усольчанка также лишилась денег со своей банковской карты, ущерб составил 10 тысяч рублей. Женщина утверждает, что пластиковая карта пропала, однако ни пин-код на ней не был написан, ни вместе с картой не хранился пароль для доступа к счёту. Однако деньги были также сняты с помощью банкомата, а значит злоумышленники знали пин-код, которым и воспользовались.

Полиция призывает жителей быть бдительными и осторожными, а также заботиться о сохранности своей банковской карты. Не следует никому передавать её реквизиты.

В случае потери карты необходимо немедленно звонить в банк и блокировать все возможные операции по карте. Только так можно сохранить деньги, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».





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