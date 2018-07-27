Подростки в Иркутской области обворовали знакомого

Осознав произошедшее, злоумышленники вернули украденное, однако себе оставили музыкальные колонки
Следственным отделом по Ленинскому району Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».
Как выяснило следствие, 23 июля трое молодых людей, двое из которых не достигли совершеннолетия, проникли в квартиру своего знакомого, расположенную в 3-м Батарейном переулке города Иркутск.
Злоумышленники украли бытовые предметы из квартиры на сумму около 20 тысяч рублей. Через некоторое время, осознав произошедшее, вернули часть похищенного, оставив у себя только музыкальные колонки.
- В ходе первичных мероприятий по поступившему заявлению о краже с проникновением в частное жилище сотрудники полиции, применив служебно-розыскную собаку, обнаружили похищенное и задержали причастных к краже, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Преступники раскаялись в содеянном, все трое находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
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