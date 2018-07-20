В Бурятии «чёрному лесорубу» дали два года колонии

Мужчина срубил 20 сосен



В Бурятии осудили «чёрного лесоруба». В январе этого года злоумышленник срубил 20 сосен в Заиграевском лесничестве. Ущерб от его действий, причинённый лесному фонду, превысил 50 тысяч рублей.



За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере «чёрного лесоруба» приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

