Мужчина срубил 20 сосен
В Бурятии осудили «чёрного лесоруба». В январе этого года злоумышленник срубил 20 сосен в Заиграевском лесничестве. Ущерб от его действий, причинённый лесному фонду, превысил 50 тысяч рублей.
За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере «чёрного лесоруба» приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии «чёрному лесорубу» дали два года колонии
Происшествия, Фото:
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