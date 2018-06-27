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В Бурятии вынесли приговор четырём юным насильникам пенсионерки

В Бурятии вынесли приговор четырём юным насильникам пенсионерки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парни устроили адскую ночь для 62-летней женщины

Еравнинский районный суд вынес приговор четырём 17-летним местным жителям, признав их виновными в разбое и изнасиловании.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне прошлого года 62-летняя жительница села Сосново-Озёрское получила пенсию. Она сняла часть денег в банкомате. Это увидели четыре парня и решили ограбить пожилую женщину.

Около часа ночи пробрались к ней в дом. Один увидел смс на телефоне и узнал, что на счету осталось 7 тысяч рублей, а сняла пенсионерка всего 1,5 тысячи. Воры стали искать карту. По ходу дела прихватили блок сигарет и продукты.

Но хозяйка проснулась. Парни стали избивать её и требовали карту. Женщина сказала, что она якобы осталась в другом доме, хотя в действительности это было не так. Двое парней пошли по указанному адресу, но ничего не нашли.

В это время их подельники, угрожая ножницами, изнасиловали пенсионерку. При этом они издевались над женщиной, один из парней разрезал ей всю одежду. Потом вернулись их приятели и тоже изнасиловали пенсионерку.

Когда все вышли на крыльцо покурить, бабушка заперлась в доме и спряталась под кроватью. Преступники не ушли, вновь ворвались в дом, разбив окно.

Женщину вновь начали бить, выпытывая местонахождение карты. Пенсионерка предложила сходить вместе во второй дом, показать, где лежит желаемое.

Когда все шли мимо стадиона, пенсионерка увидела мужчину и вырвалась к нему. Преступники убежали, но остановились недалеко и следили, что женщина будет делать дальше. А прохожий довёз пенсионерку до дома, а сам уехал в полицию. Четвёрка вновь залезла к ней и ещё раз избила жертву.

К счастью, вскоре подъехали полицейские. Парни пытались от них убежать, и у троих это даже получилось, но вскоре их всех задержали.

Все они стояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, двое уже были судимы за воровство и находились на испытательном сроке.

Суд приговорил двоих к 6 годам, третьего – к 6 годам и 4 месяцам, четвёртого – к 6,5 года, сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Еравнинского района. Трое будут отбывать срок в воспитательной колонии как несовершеннолетние, один, которому во время следствия исполнилось 18 лет - в колонии общего режима.
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