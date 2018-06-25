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В Иркутской области при взрыве газового баллона погиб пожарный

В Иркутской области при взрыве газового баллона погиб пожарный
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
У него остались четверо детей     

В ночь на 23 июня погиб начальник пожарного караула пожарно-спасательной части № 56 по охране города Усолье-Сибирское, отец четверых детей Максим Колягин. Об этом в  Facebook сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

Караул Колягина ночью выехал на тушение горящих гаражей, существовала угроза распространения огня на жилые дома. При подготовке аварийно-спасательного инструмента для вскрытия металлических ворот, в одном из боксов произошёл взрыв. Предположительно, взорвался газовый баллон.

Взрыв был такой силы, что защитное обмундирование и значительное расстояние не спасли пожарного от гибели.

«Опытный пожарный, спортсмен, ответственный сотрудник и надёжный товарищ, отец четверых детей, он прослужил в пожарной охране 14 лет. Как принципиальный руководитель, Максим Колягин пользовался заслуженным уважением коллег-огнеборцев. Он потушил сотни пожаров, спасая жизни людей. Пожарный караул под его руководством занимал призовые места на соревнованиях среди пожарных и спасателей», - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Семье Максима Колягина будет оказана необходимая помощь и поддержка.

смерть пожарные
 
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