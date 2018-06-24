На территории Иркутской области наблюдается увеличение числа выездов пожарных подразделений на возгорания, возникающие вследствие поджогов тополиного пуха - до нескольких десятков в сутки
Фактами горения легковоспламеняющегося пуха рядом с постройками в жилом секторе обеспокоены и государственные инспекторы по пожарному надзору, ведь опасность заключается в риске перехода огня на жилые строения.
Основная причина, почему горит пух, — небрежно брошенный окурок, детская шалость или умышленный поджог. Сотрудники МЧС России проводят профилактические рейды. Патрульные группы инструктируют жителей населенных пунктов, призывая соблюдать правила пожарной безопасности: не пользоваться открытыми источниками огня, провести беседу с детьми, чтобы исключить угрозу возникновения пожара из-за детской шалости.
Неблагоприятный прогноз погоды, связанный с усилением ветра, и активное «цветение» тополей могут осложнить ситуацию. Пламя по ковру из пуха распространяется молниеносно. Недопустимо поджигать его ради забавы! Помните, нарушителям правил пожарной безопасности грозит административное наказание, а в ситуации, когда поджог тополиного пуха станет причиной уничтожения имущества - уголовное Если поджигатель не достиг совершеннолетия, ответственность за его проступок ляжет на родителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
В Иркутской области выросло число пожаров из-за поджога тополиного пуха
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