В Улан-Удэ горела квартира

В 14.01 23-го июня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ по улице Иванова горит квартира



В результате пожара сгорел натяжной потолок, квартира полностью закопчена, огнем повреждены мебель и бытовая техника. Пожар ликвидирован в 14.27. На ликвидацию пожара было задействовано 12 человек и 5 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по РБ.

