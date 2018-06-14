Улан-удэнец побил собственного адвоката на суде

Ближайшие годы мужчина проведёт в колонии строгого режима



Ранее судимый 43-летний улан-удэнец получил срок за угрозу причинения вреда здоровью защитника, совершённое с применением неопасного насилия.



- Фигурант уголовного дела в зале судебного заседания во время беседы с назначенным ему адвокатом ударил последнего кулаком в лицо и высказал слова угрозы причинения вреда здоровью, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Октябрьский районный суд приговорил виновного по совокупности преступлений к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.



Приговор не вступил в законную силу.

