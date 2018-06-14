Ближайшие годы мужчина проведёт в колонии строгого режима
Ранее судимый 43-летний улан-удэнец получил срок за угрозу причинения вреда здоровью защитника, совершённое с применением неопасного насилия.
- Фигурант уголовного дела в зале судебного заседания во время беседы с назначенным ему адвокатом ударил последнего кулаком в лицо и высказал слова угрозы причинения вреда здоровью, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Октябрьский районный суд приговорил виновного по совокупности преступлений к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнец побил собственного адвоката на суде
Происшествия, Фото:
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