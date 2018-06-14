Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июня

13 Июня

Популярное

Улан-удэнец побил собственного адвоката на суде

Улан-удэнец побил собственного адвоката на суде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ближайшие годы мужчина проведёт в колонии строгого режима

Ранее судимый 43-летний улан-удэнец получил срок за угрозу причинения вреда здоровью защитника, совершённое с применением неопасного насилия.

- Фигурант уголовного дела в зале судебного заседания во время беседы с назначенным ему адвокатом ударил последнего кулаком в лицо и высказал слова угрозы причинения вреда здоровью, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Октябрьский районный суд приговорил виновного по совокупности преступлений к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу. 
суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец побил собственного адвоката на суде
Улан-удэнец побил собственного адвоката на суде
Происшествия, 14.06.2018
Ближайшие годы мужчина проведёт в колонии строгого режима
Преступность в Бурятии выросла почти на 14%
Происшествия, 14.06.2018
Каждое третье преступление совершается в общественных местах
На крупном пожаре в Улан-Удэ спасли охранника
На крупном пожаре в Улан-Удэ спасли охранника
Происшествия, 13.06.2018
Стали известны подробности крупного пожара, уничтожившего цех сборки мебели
Два человека утонули на реке Китой возле границы Бурятии
Два человека утонули на реке Китой возле границы Бурятии
Происшествия, 13.06.2018
Продолжаются поиски мужчины, также участвовавшего в сплаве
В Иркутске разыскивают женщину по делу об убийстве новорожденного
В Иркутске разыскивают женщину по делу об убийстве новорожденного
Происшествия, 13.06.2018
Следствие распространило изображение неизвестной женщины
Читинка поверила в обновление терминала и лишилась денег
Происшествия, 13.06.2018
В минувшие выходные в УМВД по Чите обратилась 38-летняя женщина, у которой украли деньги с банковской карты
В Бурятии поймали вырубивших сосны «чёрных лесорубов»
В Бурятии поймали вырубивших сосны «чёрных лесорубов»
Происшествия, 13.06.2018
Особый противопожарный режим не останавливает «чёрных лесорубов»
В Забайкалье директор детского центра фиктивно устроил супругу
Происшествия, 13.06.2018
На бывшего директора возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ в тройном ДТП загорелась легковушка (видео)
В Улан-Удэ в тройном ДТП загорелась легковушка (видео)
Происшествия, 13.06.2018
Невиновный в аварии мотоциклист попытался скрыться
В иркутскую колонию телефоны и алкоголь пытались доставить пневмопушкой
В иркутскую колонию телефоны и алкоголь пытались доставить пневмопушкой
Происшествия, 13.06.2018
Доставить предметы попытались с помощью самодельных пушек
В Иркутске уничтожат 30 кг фруктов и овощей
Происшествия, 13.06.2018
Их провезли в ручной клади из Таджикистана
В Ангарске осудили насмерть сбившую двух человек женщину
Происшествия, 13.06.2018
Она отправится в колонию, несмотря на просьбы родственников погибших

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^