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Два человека утонули на реке Китой возле границы Бурятии

Два человека утонули на реке Китой возле границы Бурятии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Продолжаются поиски мужчины, также участвовавшего в сплаве

На границе Усольского района Иркутской области и Окинского района Бурятии третьи сутки ведутся поисковые работы – здесь 10 июня опрокинулась аэролодка «Пиранья-5», в которой находились четыре человека.

Один из них по спутниковой связи сообщил, что их группа совершала сплав по реке от посёлка Раздолье вверх по течению. На одном из порогов плавсредство опрокинулось. Какое-то время мужчина видел спутников, пытающихся выбраться из воды при сильном течении, потом они пропали из его поля зрения. Оказавшись на берегу, он прошёл вниз по течению, где обнаружил только выброшенные на сушу вещи и перевёрнутую лодку.

В месте предполагаемого происшествия береговую полосу реки Китой осматривали добровольцы и сотрудники полиции. Утром в район были направлены 5 областных спасателей с плавсредствами. К поиску участников сплава был также привлечен частный вертолёт «Робинсон». 





В результате облёта в Окинском районе Бурятии на берегу Китоя возле аэроглиссера «Пиранья-5» был найден мужчина - он не пострадал. Его доставили в Раздолье.

Из Иркутска в район был направлен вертолёт Ми-8 МЧС России с 4 сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда. В 20 километрах ниже по течению от места происшествия на берегу были обнаружены тела мужчины и женщины. Вертолётом они доставлены в областной центр и переданы сотрудникам полиции.

- Совместно с областными спасателями мы продолжаем поиск ещё одного пропавшего мужчины. На месте работают две наземные группировки, которые осматривают береговые полосы, с помощью аэроглиссера ведём поисковые работы на воде. Сегодня предстоит осмотреть территорию протяжённостью более пятидесяти километров, - рассказал Баир Хандажапов, спасатель Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. 


 

Группа туристов не была зарегистрирована в аварийно-спасательных формированиях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.  
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