В Бурятии уничтожили 50 тонн алкоголя (видео)













- Всего в 2017 году в республике выявлено 299 преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. В том числе 162 факта производства, хранения, перевозки либо сбыта такой продукции, 136 фактов изготовления, сбыта поддельных акцизных марок. К уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2017 году привлечено 187 граждан, - уточнили в МВД по Бурятии.



В прошлом году суд вынес приговор в отношении двух жителей Бурятии за приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта алкогольной продукции без маркировки.



Один из мужчин был осуждён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 250 тысяч рублей, второй – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 60 тысяч рублей.





В 2017 году полицейские Бурятии изъяли из незаконного оборота около 50 тонн нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Общая стоимость изъятого немаркированного алкоголя составила более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Запрещённая продукция передана в ОАО «Росспиртпром», и в последующем была уничтожена.