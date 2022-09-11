Председатель Улан-Удэнского горсовета проголосовал на выборах главы Бурятии







Помимо голоса за кандидата на пост главы республики, Бальжинимаев проголосовал и за один из проектов по программе «Народный бюджет». Горожане могут отдать свой голос за объект из трёх предложенных мероприятий по округу. Кроме того, можно дополнительно указать мероприятия, которые не прописаны в перечне, они также будут учитываться.



В 2022 году в рамках проекта было благоустроено 39 объектов - 12 спортивных площадок, шесть тротуаров и внутриквартальных проездов, отсыпано и отгрейдировано 17 улиц на Левом берегу, устроены сети наружного освещения, проведена световая иллюминация и пр.







Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев отдал свой голос на выборах Бурятии на избирательном участке №706, что расположился в школе №51. На выборы он пришёл в национальном бурятском костюме.Отметим, свой голос он оставил на новом бланке, в котором весь текст прописан на двух государственных языках Бурятии – русском и бурятском. Воспользоваться такими бланками в этом году может любой желающий.- Все должны прийти на выборы, проголосовать, свой гражданский долг исполнить. Такое событие раз в пять лет у нас происходит. От нас зависит, как будем развиваться на следующую пятилетку, - призвал улан-удэнцев Чимит Бальжинимаев.