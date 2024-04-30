В Бурятии спасатели сняли кольцо с опухшего пальца ребёнка

Происшествия, Фото: РА ГО и ЧС

«Украшение» мальчик надел накануне



Вечером в понедельник, 29 апреля, 10-летний житель села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии надел на палец металлическое кольцо от брелока для ключей, и не смог его снять. Только сегодня утром мама мальчика обратила внимание на опухший палец ребёнка.



Самостоятельно «украшение» снять не удалось, и родители обратились за помощью к спасателям в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.



- Прибыв на место, спасатели безопасным способом слесарным инструментом разрезали металлическое кольцо на опухшем пальце ребёнка, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Медицинская помощь мальчику не потребовалась.



