Аферисты требовали оформить кредит на крупную сумму
Сотрудница банка уберегла пожилую улан-удэнку от мошенников. 68-летняя горожанка обратилась в банк с заявлением об оформлении кредита в миллион рублей.
Женщина сообщила, что деньги необходимы ей сегодня и наличными. Сотрудница банка в ходе беседы заподозрила, что пенсионерка находится под влиянием мошенников и вызвала полицию.
- Прибывшие на место полицейские рассказали гражданке о типичных сценариях, применяемых мошенниками, и уточнили, не поступали ли ей звонки от граждан, которые представляются правоохранителями. Гражданка подтвердила, что участвует в спецоперации по поимке мошенников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что с женщиной в мессенджере связался якобы бывший руководитель и предупредил о проводимой проверке из-за утечки персональных данных с предприятия.
Далее с пенсионеркой связались мнимые сотрудники Центробанка и сообщили, что мошенники оформляют на неё кредиты. Чтобы спасти деньги, ей предложили оформить «встречный» кредит, обналичить средства и перевести их на «безопасный» счёт. Затем в диалог с жертвой вступили лже-правоохранители, которые попросили женщину поучаствовать в спецоперации по разоблачению мошенников.
Полицейские успокоили взволнованную пенсионерку и уговорили прервать разговор, убедив, что мошенники ввели её в заблуждение.
Врио начальника управления МВД России по Улан-Удэ Григорий Смирнов вручил благодарность менеджеру банка Дариме Бэликтуевой и поблагодарил сотрудницу за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления против собственности.
В Улан-Удэ сотрудница банка уберегла пенсионерку от мошенников
Происшествия, Фото:
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