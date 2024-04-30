В Улан-Удэ участница трудового фронта отметила 95-летие

Общество, Фото: Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ

Дулгар Будаевне Бальжировой пожелали крепкого здоровья



29 апреля 2024 года свой 95-летний юбилей отметила жительница Улан-Удэ, участница трудового фронта Дулгар Будаевна Бальжирова.



Дулгар Будаевна прошла очень сложный путь. После Великой Отечественной войны помогала поднимать страну после военной разрухи, достойно воспитывая своих детей, а позже внуков и правнуков, сообщает администрация Октябрьского района Улан-Удэ.



В этот торжественный день с юбилейной датой её поздравил заместитель руководителя по территориальному развитию администрации Октябрьского района Александр Галданов. Он пожелал Дулгар Будаевне крепкого здоровья, внимания со стороны родных и близких и, конечно же, долгих лет жизни.

