Дулгар Будаевне Бальжировой пожелали крепкого здоровья
29 апреля 2024 года свой 95-летний юбилей отметила жительница Улан-Удэ, участница трудового фронта Дулгар Будаевна Бальжирова.
Дулгар Будаевна прошла очень сложный путь. После Великой Отечественной войны помогала поднимать страну после военной разрухи, достойно воспитывая своих детей, а позже внуков и правнуков, сообщает администрация Октябрьского района Улан-Удэ.
В этот торжественный день с юбилейной датой её поздравил заместитель руководителя по территориальному развитию администрации Октябрьского района Александр Галданов. Он пожелал Дулгар Будаевне крепкого здоровья, внимания со стороны родных и близких и, конечно же, долгих лет жизни.
В Улан-Удэ участница трудового фронта отметила 95-летие
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 30.04.2024
Дулгар Будаевне Бальжировой пожелали крепкого здоровья
Общество, 30.04.2024
Однако в некоторых районах пообещали дожди и пыльные бури
Там сложилась критическая ситуация с топливом
Они появляются на улицах с наступлением темноты
Людям приходится ездить на такси из-за отсутствия автобусов
За них возьмутся только после масштабного обновления центра города
Специалисты призвали всех мыть руки и тщательно готовить еду
Люди призвали защитить его от огня
Псы оккупировали территорию около спортшколы
А рядом с ними установили скамейки и урны
К его разрушению привела эрозия почвы
В некоторых районах при этом пообещали +25 градусов
Их назвали «главной катастрофой всех рек и озёр»
Она исполнила в шоу «Звезда» «Колыбельную» Гагариной на родном языке
Она продлится всего два дня