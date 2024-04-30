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В Улан-Удэ участница трудового фронта отметила 95-летие

В Улан-Удэ участница трудового фронта отметила 95-летие
Общество,  Фото:Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ
Дулгар Будаевне Бальжировой пожелали крепкого здоровья

29 апреля 2024 года свой 95-летний юбилей отметила жительница Улан-Удэ, участница трудового фронта Дулгар Будаевна Бальжирова.

Дулгар Будаевна прошла очень сложный путь. После Великой Отечественной войны помогала поднимать страну после военной разрухи, достойно воспитывая своих детей, а позже внуков и правнуков, сообщает администрация Октябрьского района Улан-Удэ.

В этот торжественный день с юбилейной датой её поздравил заместитель руководителя по территориальному развитию администрации Октябрьского района Александр Галданов. Он пожелал Дулгар Будаевне крепкого здоровья, внимания со стороны родных и близких и, конечно же, долгих лет жизни.
долгожитель юбилей

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