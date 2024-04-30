В Хабаровске росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат по стрельбе

Общество, Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Бурятии

Теперь они отправятся на соревнования Ангарск



В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В соревнованиях приняли участие 155 спортсменов из 19 команд территориальных управлений и воинских частей округа.



Участники состязались в меткости при стрельбе из снайперской винтовки, автомата и пистолета.



- По результатам двух соревновательных дней команда территориального управления Росгвардии по Бурятии завоевала золото чемпионата, в упорной борьбе обыграв коллег из Амурской области и Забайкальского края, занявших вторую и третью ступень пьедестала соответственно, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Медали и кубки призёрам состязаний вручил заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Александр Бардаков.



По результатам чемпионата сотрудники сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии вошли в сборную команду Восточного округа для участия в чемпионате войск национальной гвардии России, который пройдёт в Ангарске.



