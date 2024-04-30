Теперь они отправятся на соревнования Ангарск
В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В соревнованиях приняли участие 155 спортсменов из 19 команд территориальных управлений и воинских частей округа.
Участники состязались в меткости при стрельбе из снайперской винтовки, автомата и пистолета.
- По результатам двух соревновательных дней команда территориального управления Росгвардии по Бурятии завоевала золото чемпионата, в упорной борьбе обыграв коллег из Амурской области и Забайкальского края, занявших вторую и третью ступень пьедестала соответственно, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Медали и кубки призёрам состязаний вручил заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Александр Бардаков.
По результатам чемпионата сотрудники сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии вошли в сборную команду Восточного округа для участия в чемпионате войск национальной гвардии России, который пройдёт в Ангарске.
В Хабаровске росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат по стрельбе
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