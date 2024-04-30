В последний день апреля в Бурятии потеплеет до +25

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Однако в некоторых районах пообещали дожди и пыльные бури



Во вторник, 30 апреля, в Бурятии ещё больше потеплеет. Днём в республике обещают от +15 до +20, на юге – до +25 и лишь в некоторых районах – от +5 до +10 градусов.



На юго-западе, по Прибайкалью и на севере ожидаются дождь и мокрый снег, местами – грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с и с порывами до 15-20 м/с, а в юго-западных районах – до 23 м/с. Там возможны пыльные бури.



В Улан-Удэ без осадков и от +20 до +22. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.



