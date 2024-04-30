В Бурятии резко ухудшится погода





Сотрудники МЧС России рекомендуют соблюдать меры безопасности и рекомендуют во время сильного ветра: находясь дома, закрыть окна; на улице - обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, не стоять под деревьями, линиями электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.







Жителей Бурятии предупреждают о надвигающейся непогоде. Ожидается похолодание и усиление ветра.По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 1 мая на большей части территории ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с, местами 25-28 м/с. Местами грозы, пыльные бури. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов.В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +9,+11.