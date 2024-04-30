На пожаре в Улан-Удэ пострадала пенсионерка

Пожилую женщину с ожогами доставили в больницу
В понедельник, 29 апреля, в микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ произошёл пожар. Здесь загорелся жилой дом. Во время пожара ожоги получила пожилая женщина.
- Пострадавшая 1945 года рождения с термическими ожогами доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
На тушении были задействованы пожарная часть №38 ГПС республики и добровольная пожарная команда. Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров.
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