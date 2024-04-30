На пожаре в Улан-Удэ пострадала пенсионерка









В понедельник, 29 апреля, в микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ произошёл пожар. Здесь загорелся жилой дом. Во время пожара ожоги получила пожилая женщина.- Пострадавшая 1945 года рождения с термическими ожогами доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.На тушении были задействованы пожарная часть №38 ГПС республики и добровольная пожарная команда. Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров.