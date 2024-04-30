Также ему помогли оформить пособие по безработице
В Еравнинском районе помогли осуждённому, состоящему на учёте инспекции, восстановить документы.
Ранее мужчина, находящийся в трудной жизненной ситуации, обратился с заявлением об оказании помощи в восстановлении паспорта, трудоустройстве, получении психологической, медицинской и социальной помощи.
- Помимо восстановления документа, удостоверяющего личность гражданина, осужденному помогли встать на учёт в районный центр занятости населения в качестве безработного и оформить пособие по безработице. Также с ним провёл работу психолог уголовно-исполнительной инспекции и побеседовал настоятель храма Спаса Нерукотворного образа господа Иисуса Христа села Сосново-Озерское, иеромонах Георгий, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Специалисты отдела социальной защиты населения по Еравнинскому району оказали мужчине содействие в получении единовременной материальной помощи и совместно с храмом обеспечили необходимыми предметами одежды и обуви.
Также мужчина прошёл диспансеризация, по результатам которой его направили в медицинское учреждение города Улан-Удэ для получения лечения.
В Бурятии осуждённому восстановили паспорт
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