Укусы зафиксированы в 18 районах республики
В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами по данным на 30 апреля обратились 126 человек, показатель обращаемости составил 13,3 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Укусы зафиксированы в 18 районах республики и окрестностях Улан-Удэ.
В республике проведены противоклещевые обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью 387 га.
Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 48 тысяч человек, в том числе более 25 тысяч детей.
В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ; в г. Улан-Удэ – в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.
Клещи в Бурятии покусали уже более 100 человек
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