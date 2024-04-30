Клещи в Бурятии покусали уже более 100 человек

Укусы зафиксированы в 18 районах республики



В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами по данным на 30 апреля обратились 126 человек, показатель обращаемости составил 13,3 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.



Укусы зафиксированы в 18 районах республики и окрестностях Улан-Удэ.



В республике проведены противоклещевые обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью 387 га.



Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 48 тысяч человек, в том числе более 25 тысяч детей.



В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ; в г. Улан-Удэ – в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

