Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2024









Другие подборки – в нашем специальном разделе «История Улан-Удэ в фотографиях»





- Лёд тронулся, верба зацвела. Замечена первая черемша, как-то не особо вызывающая доверие. Тепличная что ли? Пушкина отмыли, но, похоже, ненадолго. Проснулись самокатчики и активизировались дачники. А главное событие апреля (да и, вероятно, всего года) — реконструкция откосов Элеватора. Ну, наконец-то! — отметил фотограф Сергей Тарасенко.