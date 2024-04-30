Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2024

Субботники, самолёты над городом, борьба с граффити, бумажные цветы
- Лёд тронулся, верба зацвела. Замечена первая черемша, как-то не особо вызывающая доверие. Тепличная что ли? Пушкина отмыли, но, похоже, ненадолго. Проснулись самокатчики и активизировались дачники. А главное событие апреля (да и, вероятно, всего года) — реконструкция откосов Элеватора. Ну, наконец-то! — отметил фотограф Сергей Тарасенко.
Работы проводятся по нацпроекту
Ветер усилится до 28 м/с
Памятник установлен в Закаменске
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Субботники, самолёты над городом, борьба с граффити, бумажные цветы
Инцидент произошёл на Элеваторе
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