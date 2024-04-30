В Улан-Удэ спасатели вытащили гвоздь из ноги мальчика

В Улан-Удэ 12-летний мальчик напоролся ногой на гвоздь, торчавший из деревянной конструкции. Инцидент произошёл днём 30 апреля.
Родители незамедлительно обратились к врачам скорой помощи, но те не смогли освободить его от гвоздя и обработать рану. Тогда на место прибыли спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
- Спасатели аккуратно вытащили из ноги ребёнка гвоздь и передали его медикам, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Спасатели БРПСС напоминают жителям республики о том, что предметы, находящиеся в ране, нельзя извлекать самостоятельно.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне спасатели освободили опухший палец 10-летнего мальчика, который застрял в кольце брелока.