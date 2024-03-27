Мужчина задолжал своим детям более миллиона рублей
Жителя Улан-Удэ приговорили к семи месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Общий размер задолженности составил около 1,4 млн рублей.
Районный суд отправил мужчину в колонию-поселение. Однако государственный обвинитель не согласился с приговором в связи с неправильным определением вида исправительного учреждения. Ведь ранее мужчина уже отбывал лишение свободы за аналогичное преступление, указал гособвинитель.
- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на тот же срок с отбыванием в колонии общего режима, имеющей более строгие условия содержания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ злостный алиментщик лишился свободы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ночь на пятницу запланированы ремонтные работы
Там зафиксировано отставание от графика
Зафиксировано усиление ветра
Мужчина задолжал своим детям более миллиона рублей
Виновного сотрудника привлекли к административной ответственности
Распоряжение подписали власти одного из районов
В селе Верхняя Иволга отремонтируют улицу Центральная
Пассажирам пришлось продолжать путь пешком
В одной из школ города также отключат отопление
Участники посоревнуются в рыбалке, разбиванию хребтовой кости и народных играх
Популяризация среди детей ведётся в детсадах республики
Сильный ветер заставил отправиться на запасной аэродром
Ожидается ветер и снег
Общество, 26.03.2024
К пособию прилагается рабочая тетрадь
Общество, 26.03.2024
Электричества не будет в дневное время