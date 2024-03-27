В Улан-Удэ злостный алиментщик лишился свободы

Мужчина задолжал своим детям более миллиона рублей



Жителя Улан-Удэ приговорили к семи месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Общий размер задолженности составил около 1,4 млн рублей.



Районный суд отправил мужчину в колонию-поселение. Однако государственный обвинитель не согласился с приговором в связи с неправильным определением вида исправительного учреждения. Ведь ранее мужчина уже отбывал лишение свободы за аналогичное преступление, указал гособвинитель.



- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на тот же срок с отбыванием в колонии общего режима, имеющей более строгие условия содержания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



