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На севере Бурятии изменится расписание нескольких пассажирских поездов

На севере Бурятии изменится расписание нескольких пассажирских поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
График поменяется 28 и 29 марта

В связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Аркум – Таксимо в Бурятии изменяется расписание следования нескольких пассажирских поездов.

28 и 29 марта пассажирские поезда №98 Кисловодск – Тында и №375 Нерюнгри – Новосибирск будут следовать по изменённому графику на участке Аркум – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги. Разница с действующим расписанием составит до 1 часа.

Кроме этого, 29 марта пригородный поезд №6373 Таксимо – Окусикан отправится и прибудет на 50 минут позже, сообщили в ВСЖД.
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