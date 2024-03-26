В сороковых кварталах Улан-Удэ не будет горячей воды

Это коснётся жителей двух кварталов



26 марта в нескольких микрорайонах Октябрьского района Улан-Удэ отключат горячее водоснабжение.



По сообщению администрации района, с 10:00 до 14:00 не будет горячей воды у жителей 46-го и 47-го квартала столицы Бурятии. Причина отключения не называется.

