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Осуждённый колонии строгого режима в Улан-Удэ отправился в отпуск

Осуждённый колонии строгого режима в Улан-Удэ отправился в отпуск
Общество,  Фото:УФСИН
Он провёл время дома с семьёй

Осуждённый исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ получил право уйти в отпуск. Он отправился домой к своей семье, чтобы провести время с родными, сообщили в УФСИН России по Бурятии.

«Возможность времяпрепровождения с родственниками помогает осуждённым переосмыслить жизненные приоритеты и ценности, сделать осознанный выбор в пользу законопослушного образа жизни», - подчеркнули в ведомстве.

Выезд за пределы исправительного учреждения предусмотрен статьей 97 УИК РФ и возможен с разрешения начальника колонии с учётом характера и тяжести совершённого преступления, отбытого срока, личности и поведения осуждённого.

осужденные колония

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