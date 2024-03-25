Он провёл время дома с семьёй
Осуждённый исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ получил право уйти в отпуск. Он отправился домой к своей семье, чтобы провести время с родными, сообщили в УФСИН России по Бурятии.
«Возможность времяпрепровождения с родственниками помогает осуждённым переосмыслить жизненные приоритеты и ценности, сделать осознанный выбор в пользу законопослушного образа жизни», - подчеркнули в ведомстве.
Выезд за пределы исправительного учреждения предусмотрен статьей 97 УИК РФ и возможен с разрешения начальника колонии с учётом характера и тяжести совершённого преступления, отбытого срока, личности и поведения осуждённого.
Осуждённый колонии строгого режима в Улан-Удэ отправился в отпуск
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