На Ольхоне закрыли ледовую переправу

Общество, Фото: МЧС России

Причиной закрытия стало стремительное разрушение ледового покрытия



В Иркутской области было принято решение о закрытии 23 марта ледовой переправы на остров Ольхон. По оценкам специалистов, лёд у берегов, связывающих материк с островом Ольхон, разрушается. Появились трещины на 3-4 километре переправы Куркут – Иркутская Губа.



23 марта полоса, ведущая в сторону острова, перекрыта. Полоса на выезд функционировала в этот день в течение нескольких часов.



Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, туристам, прибывшим на Ольхон, дали возможность в субботу выехать с острова. После закрытия второй полосы движения, способа выехать по льду на автомобиле не будет.

