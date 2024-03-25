Причиной закрытия стало стремительное разрушение ледового покрытия
В Иркутской области было принято решение о закрытии 23 марта ледовой переправы на остров Ольхон. По оценкам специалистов, лёд у берегов, связывающих материк с островом Ольхон, разрушается. Появились трещины на 3-4 километре переправы Куркут – Иркутская Губа.
23 марта полоса, ведущая в сторону острова, перекрыта. Полоса на выезд функционировала в этот день в течение нескольких часов.
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, туристам, прибывшим на Ольхон, дали возможность в субботу выехать с острова. После закрытия второй полосы движения, способа выехать по льду на автомобиле не будет.
На Ольхоне закрыли ледовую переправу
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