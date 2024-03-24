Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход лавин

Туристов призывают воздержаться от горных походов



24-25 марта в Северо-Байкальском районе возможен сход лавин, предупреждают в ГУ МЧС по Бурятии.



- Воздержитесь от похода в горы. Соблюдайте правила безопасности, - отмечают в ведомстве.



По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 25 марта по северному Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -5,-10, местами по северу -15,-20, днём +8,+13, местами 0,+5, по северному побережью Байкала до -1.

