В Иркутской области к юбилею БАМа проведут более 350 мероприятий

Более 20 млрд пойдёт на строительство и капитальный ремонт



В план празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области в 2024 году включено более 350 мероприятий. В их числе как праздники, так и социальные и инфраструктурные проекты. Мероприятия пройдут в областном центре и в семи районах, где проходит Байкало-Амурская магистраль. Распоряжение об этом подписал губернатор региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



–В числе мероприятий – строительство и капитальные ремонты больниц, школ, детских садов, дорог, учреждений культуры и спорта. Их общая стоимость превысит 20 миллиардов рублей, – заявил губернатор области Игорь Кобзев.



В этом году в Усть-Куте начнут строительство средней школы №7, продолжат капитальный ремонт стадиона «Водник».



В Тайшетском районе капитально отремонтируют психиатрическое отделение Тайшетской районной больницы, продолжат строительство школы на 1275 мест с бассейном. Накануне открыли новое двухэтажное здание Шелеховской участковой больницы. Будет продолжено строительство школы на 1275 мест с бассейном.



В Чунском районе по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят общественные пространства в посёлках Чунский, Лесогорск, Октябрьский, Веселово, Новочунка. Начнут капитальные ремонты взрослой и детской поликлиник Чунской районной больницы.



В Братском районе начнут капитальный ремонт школы в Вихоревке, на территории района планируется отремонтировать семь учреждений культуры и дом спорта.



В Нижнеилимском районе проведут капитальный ремонт краеведческого отдела Историко-художественного музея им. академика М.К. Янгеля, по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» - культурно-досуговый центр «Орфей».



В Казачинско-Ленском районе проведут капитальный ремонт детской школы искусств в посёлке Магистральный и ремонт культурно-спортивного центра «Магистраль» в посёлке Улькан.



В Усть-Илимском районе завершат капитальный ремонт двух детских садов и дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лидер».



- Проводить мероприятия, посвящённые 50-летию Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области начали в 2023 году. Тогда состоялось более 160 мероприятий. Более ста из них - по развитию инфраструктуры населённых пунктов, - добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.



