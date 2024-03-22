В апреле в Бурятии стартует кубок по спортивному ориентированию

Первый этап станет «тестовым» перед летними сельскими спортивными играми
6 апреля в Бурятии пройдёт открытое первенство Бичурского района по спортивному ориентированию (0+). Соревнования станут первым этапом летнего кубка республики этого года.
Центром соревнований станет лесной массив в районе села Бичура. Участвовать в кроссовых дисциплинах будут следующие возрастные категории:
- мужчины и женщины 2005 г.р. и старше;
- юноши и девушки (до 19 лет) 2006-2007 гг.р.;
- юноши и девушки (до 17 лет) 2008-2009 гг.р.;
- юноши и девушки (до 15 лет) 2010-2011 гг.р.;
- мальчики и девочки (до 13 лет) 2012 г.р. и младше.
Как сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии», в предварительный календарный план спортивных мероприятий по спортивному ориентированию на территории республики в летнем сезоне также вошли:
- 13-14 апреля - чемпионат и первенство РБ по спортивному ориентированию (II-III этап кубка РБ) в г. Улан-Удэ;
- 5 мая - открытое первенство Тарбагатайского района (IV этап кубка РБ) в с. Тарбагатай;
- 17-24 мая - республиканский фестиваль «Всероссийская неделя ориентирования 2024» по парковому ориентированию в районах РБ и г. Улан-Удэ;
- 18 мая - всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут – 2024» в г. Улан-Удэ;
- 8 июня - чемпионат и первенство РБ по кросс- выбору (V этап кубка РБ) в Иволгинском районе;
- открытое первенство МО «Кабанский район» (VI-VII этап кубка РБ) в c. Сухая;
- 10-12 июля - XIX республиканские летние сельские спортивные игры в с. Бичура;
- 27 -28 июля - открытое первенство МО «Баргузинский район» (VIII-IX этап кубка РБ) в п. Усть-Баргузин;
- 18 августа - открытое первенство МО «Прибайкальский район» (X этап кубка РБ) на ст. Таловка;
- 28 августа - первенство МО «Мухоршибирский район» (XI этап кубка РБ);
- 14 сентября - открытое первенство МО «Иволгинский район» памяти Черняева А.В. (XII этап кубка РБ);
- 4 сентября - городской парковый спринт в Улан-Удэ;
- 28 сентября - открытое первенство МО «Заиграевский район» (XIII этап кубка РБ);
- 6 октября - открытое первенство г. Улан-Удэ памяти Иванова А.И. (XIV этап кубка РБ);
- 12 октября -чемпионат и первенство РБ по кросс-лонгу «Гонка Сильнейших 2024» в п. Селенгинск;
- 19 октября - первенство по кросс- классике спортшколы №4 в г. Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
В апреле в Бурятии стартует кубок по спортивному ориентированию
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