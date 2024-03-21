В Бурятии закрыли Татауровскую ледовую переправу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Этой зимой она работала с 27 декабря



С 18 марта в Бурятии закрыта Татауровская ледовая переправа через реку Селенга. Она расположена на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Татаурово – Острог в Прибайкальском районе.



Как сообщили в управлении региональных автомобильных дорог республики, закрытие переправы связано с появлением на льду колеи, затопленной на большей части водой, разрушением льда у съездов, уменьшением толщины и прочности льда, а также другими причинами, влияющими на безопасный пропуск автотранспорта и граждан.

