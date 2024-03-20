На Байкале наступает международная буерная неделя

Будет разыгран кубок Азии и проведены первенства и чемпионат России
Байкальская буерная неделя пройдёт с 23 по 30 марта в Курминском заливе Малого моря в Ольхонском районе Иркутской области. В этом году в традиционных соревнованиях планируют принять участие около 70 спортсменов из России, Германии и Швейцарии.
– Байкальская буерная неделя – одно из ярких спортивных событий Иркутской области. На Малом море она пройдёт этой весной в 14-й раз. Как всегда, в соревнованиях примут участие спортсмены из Германии и Швейцарии. Нашу страну представят спортсмены из Иркутской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв и Санкт-Петербурга. В составе сборной Прибайкалья выступят 20 спортсменов, – отметил заместитель министра спорта региона Владимир Удовенко.
Байкальскую буерную неделю 23 марта откроют международные соревнования по парусному спорту «Кубок Азии» (0+) в классах «буер DN» и буер «Ледовый оптимист». В дисциплине «буер DN» сильнейших выявят мужчины и женщины 2010 года рождения и старше, в дисциплине «Ледовый оптимист» за медали будут бороться юноши и девушки 2008-2015 годов рождения. Вне зачёта в «Кубке Азии» в классе «буер DN» выступят гранд-мастера от 70 лет и старше. 23 марта в 11:00 состоится церемония открытия международных соревнований, в 12:00 стартует первая гонка. 24 марта в 11:00 начнётся первая гонка второго соревновательного дня, в 19:00 состоится церемония награждения победителей и призёров «Кубка Азии».
Также 23 марта стартует первенство России в классе «буер DN» (0+), в этой дисциплине победителей и призёров выявят юниоры и юниорки 2000-2010 годов рождения. 23 марта в 11:00 пройдёт церемония открытия первенства страны, в 12:00 начнётся первая гонка. 24 марта в 11:00 стартуют гонки второго соревновательного дня, в 19:00 состоится церемония награждения.
Программу буерной недели 25 марта продолжит открытый чемпионат России в классе «буер DN» (0+). Медали разыграют мужчины и женщины 2010 года рождения и старше. Иностранные спортсмены выступят в отдельном зачёте, вне зачёта – гранд-мастера. 25 марта в 11:00 состоится церемония открытия чемпионата страны, в 12:00 стартует первая гонка. 26 и 27 марта в 11:00 начнутся гонки соревновательных дней, 27 марта в 19:00 пройдёт церемония награждения победителей и призёров.
Первенство России в классе буер «Ледовый оптимист» (0+) пройдёт с 25 по 30 марта. В этой дисциплине сильнейших определят юноши и девушки 2008-2015 годов рождения. 25 марта в 11:00 состоится церемония открытия, в 12:00 начнётся первая гонка. С 26 по 30 марта в 11:00 будут стартовать гонки соревновательных дней. 30 марта в 19:00 пройдёт церемония награждения победителей и призёров.
Завершат буерную неделю на Малом море международные соревнования по парусному спорту в классе «буер DN» «Кубок Байкала» (0+). Они стартуют 28 марта. В 11:00 пройдёт церемония открытия «Кубка Байкала», в 12:00 – старт первой гонки. 29 и 30 марта в 11:00 откроются гонки соревновательных дней, 30 марта в 19:00 состоится награждение победителей и призёров.
Победителей и призёров всех соревнований наградят медалями и дипломами, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
На Байкале наступает международная буерная неделя
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