Экоуроки провели для младшеклассников
В средней школе №25 в Улан-Удэ провели открытые экологические уроки. Вместе с сотрудницей Центра защиты леса Бурятии дети посеяли семена сосны обыкновенной, чтобы самостоятельно вырастить сеянцы.
- В начале уроков сотрудница Центра защиты леса Мария Артемова рассказывала о важности лесовосстановления и сосне обыкновенной. Школьники осматривали принесённые шишки и семена, а потом посмотрели видео об интересных фактах про сосну. Также во время каждого экологического урока в классы приходили волонтёры школьного клуба «Лесовичок» и показывали мини-спектакль о важности бережного отношения к лесу, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Прежде чем сеять семена, сотрудница филиала Рослесозащиты давала ребятам советы по подготовке грунта, поливу и другого ухода за будущим растением. После этого дети приступили к посеву.
Всего за два дня семена сосны обыкновенной посеяли 118 учеников первых и третьих классов. Многие дети забрали ёмкости с посеянными семенами домой, а другие оставили их расти на подоконниках в классе, подписав стаканчики и ячейки, чтобы не перепутать.
На этом экологические мероприятия в школе не заканчиваются: скоро там состоится викторина в честь Международного дня лесов.
Ученики улан-удэнской школы посеяли семена сосны
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экоуроки провели для младшеклассников
Занятия проводились и по ночам
Они учатся ведению огня как в светлое, так и тёмное время суток
Объявлен набор на первую волонтёрскую смену
Также она оказала помощь с удостоверением ветерана боевых действий
Выступят звёзды оперного искусства
В соревнованиях участвовали старшеклассники
На ремонт выделено более 200 миллионов рублей
Александр Шопхонов удостоен медали Жукова
Мужчина получил условный срок
Кенсур Хамбо Лама Жамьян Шагдаров внёс весомый вклад в возрождение буддизма в республике в постсоветский период
На горячей линии можно будет оставить жалобы
В центре Улан-Удэ прошёл праздничный концерт
В колонии провели кулинарный мастер-класс
Работы стартовали в середине марта