В Бурятии прошла молодёжная акция «Большой компанией на выборы!»

Общество, Фото: управления по делам молодёжи

В ней приняли участие несколько тысяч студентов республики



В Бурятии подведены итоги заключительного дня молодёжной республиканской акции «Большой компанией на выборы! За нашу победу!». Участники акции не только собрались большой компаний на выборы, но и проявили креативный подход к своему образу.



Как сообщает управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ, 17 марта победителями среди высших учебных заведений стали:

1 место- Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления;

2 место - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова;

3 место - Восточно-Сибирский государственный институт культуры.



Победителями среди средних профессиональных учебных заведений стали:

1 место- техникум строительства и городского хозяйства;

2 место - Улан-Удэнский авиационный техникум;

3 место - колледж искусств им. П.И. Чайковского.



В номинации «Самая большая семья» победителями стали:

1 место - Семья Цэдашиевых;

2 место - Семья Шитиковых;

3 место - Семья Калашниковых.



Среди предприятий и работающей молодёжи призовые места заняли:

1 место - дом творчества «Форус» Советского района г. Улан-Удэ;

2 место - УФПС Республики Бурятия Почты России;

3 место - администрация Октябрьского района.



Акция проводилась в течении трёх дней. Так, в первый день акции в ней участвовало более 5000 студентов республики.

