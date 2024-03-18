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В Бурятии прошла молодёжная акция «Большой компанией на выборы!»

В Бурятии прошла молодёжная акция «Большой компанией на выборы!»
Общество,  Фото:управления по делам молодёжи
В ней приняли участие несколько тысяч студентов республики

В Бурятии подведены итоги заключительного дня молодёжной республиканской акции «Большой компанией на выборы! За нашу победу!». Участники акции не только собрались большой компаний на выборы, но и проявили креативный подход к своему образу.

Как сообщает управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ, 17 марта победителями среди высших учебных заведений стали:
1 место- Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления;
2 место - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова;
3 место - Восточно-Сибирский государственный институт культуры.

Победителями среди средних профессиональных учебных заведений стали:
1 место- техникум строительства и городского хозяйства;
2 место - Улан-Удэнский авиационный техникум;
3 место - колледж искусств им. П.И. Чайковского.

В номинации «Самая большая семья» победителями стали:
1 место - Семья Цэдашиевых;
2 место - Семья Шитиковых;
3 место - Семья Калашниковых.

Среди предприятий и работающей молодёжи призовые места заняли:
1 место - дом творчества «Форус» Советского района г. Улан-Удэ;
2 место - УФПС Республики Бурятия Почты России;
3 место - администрация Октябрьского района.

Акция проводилась в течении трёх дней. Так, в первый день акции в ней участвовало более 5000 студентов республики.
Бурятия акция выборы студенты

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