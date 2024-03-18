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В Улан-Удэ пройдёт Неделя детской книги

В Улан-Удэ пройдёт Неделя детской книги
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники оставят послание будущим читателям

Ежегодно, в дни весенних каникул во всех детских библиотеках страны проходит всероссийская акция «Неделя детской книги». С 21 по 30 марта в Улан-Удэ проведут мероприятия для тех, кто любит читать и желает познакомиться с писателями, художниками и творцами.

Хедлайнером мероприятия станет Мария Коноплястая (г. Москва): писательница, сценарист, автор нон-фикшн книги для детей и сказок для малышей. В программе всероссийской акции в столице Бурятии:
- литературный праздник в школе №65 г. Улан-Удэ с концертной программой, встречей с хедлайнером недели и награждение читателей;
- лекции от Марии Коноплястой;
- стихотворный батл «Читаем Сергея Михалкова» между учащимися третьих классов школы №4 и школы №2 Улан-Удэ;
- чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников;
- интерактивная программа с квестами, встречами с писательницами Бурятии, играми и мастер-классами;
- акция «Послание будущим читателям».

Большинство мероприятий проведут в центре чтения детей им. Б. Абидуева республиканской детско-юношеской библиотеки.

Возрастное ограничение: 0+.

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