Школьники Бурятии сразятся в интеллектуальном конкурсе

Учащиеся продемонстрируют свои знания о природе и экологии региона
В Бурятии состоится интеллектуальный конкурс «Экомузейный эрудит-2024». Принять участие могут учащиеся 5-8 классов города Улан-Удэ и районов республики.
Конкурс состоится 26 апреля в музее природы Бурятии. Юные учёные могут показать свои знания о флоре и фауне, экосистемах и биоразнообразии. Форма проведения – квест игра по станциям (этапам).
Как сообщает национальный музей РБ, целью мероприятия станет закрепить у школьников полученные знания про природу и экологию региона через ситуационные игровые моменты, дать новые знания и навыки в данной области.
Принять участие смогут 6 команд из 6 человек. Для участия в конкурсе необходимо выслать заполненную заявку до 15 апреля на электронную почту: muzey-priroda03@mail.ru. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии командам, если уже набрано необходимое количество участников.
Возрастное ограничение: 12+.
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Общество, Фото:
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