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В трёх районах Бурятии явка избирателей перевалила за 90%

В трёх районах Бурятии явка избирателей перевалила за 90%
Общество, 
Лидером пока становится Закаменский район

Как сообщал «Байкал-Dailу», на 15:00 в заключительный день выборов президента России явка в Бурятии составила 67,82%.

Всего свои голоса отдали более 450 тысяч жителей.

В трёх районах Бурятии явка и вовсе перевалила за 90%.

- Районы, которые уже преодолели отметку 90%, это Закаменский район - уже более 94%, Кижингинский район – более 92% и Хоринский район – более 91%, - сообщил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.

Голосование продолжается, участки закроются в 20:00.

- Призываем всех граждан, кто еще не сделал свой выбор, прийти на избирательные участки, - обратился Акчурин.

На прошлых выборах президента России, в 2018-м году, явка в Бурятии составила 75%, что стало рекордом. Те выборы проходили в один день, а не в три, как сейчас. 
выборы

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